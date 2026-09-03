Барколя дебютирует за "Ливерпуль" в матче против "Ипсвича"

Брадли Барколя Наставник "Ливерпуля" Андони Ираола подтвердил, что собирается устроить дебют нападающему Брадли Барколя в матче Премьер-Лиги против "Ипсвича".

В минувший понедельник "Ливерпуль" подтвердил переход Барколя из ПСЖ за 123 миллиона фунтов, включая бонусы.

Барколя не принимал участия в предсезонных матчах ПСЖ, поэтому может быть не готов на все 90 минут, однако это не помешает 23-летнему игроку сборной Франции дебютировать за "Ливерпуль" в пятницу вечером.

"Мы очень довольны Брадли. Нашим приоритетом было подписать очень хорошего игрока на эту позицию. Он обладает правильным настроем. Мне понравилось, что он очень хотел перейти в "Ливерпуль", он хотел перейти только сюда. Это хороший первый знак".

"Будучи таким игроком и выиграв так много за последнее время, он пришел с желанием помочь нам. Я очень доволен им".

"Он хорошо тренируется с нами, и если сегодня тренировка пройдет хорошо, он определенно будет доступен завтра".

"В стартовом составе? Он провел три тренировки с нами. У него нет сыгранных минут в предсезонный период, но он тренировался в обычном режиме в общей группе".

"Это решение, которое мы должны принять. Нам нужно учесть, что у него нет сыгранных минут в предсезонный период", — цитирует Ираолу Sky Sports.





Метки Барколя, Ираола, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 03.09.2026 14:00

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  1. sausage 03.09.2026 15:09 # sausage
    Заголовок прям утверждающий, а по факту Ираола дал понять, что как пойдёт. Выйдет во втором тайме на несколько минут, если вообще выйдет.

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  2. zorg 03.09.2026 14:26 # zorg
    Бревно то ещё

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