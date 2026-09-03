"Арсенал" сделал запрос насчет Лаутаро Мартинеса
На исходе летнего трансферного окна "Арсенал" сделал запрос насчет нападающего итальянского "Интера" Лаутаро Мартинеса.
Целью номер один "Арсенала" в концовке летнего окна был нападающий "Атлетико" Хулиан Альварес, однако тот не проявил интереса к этому переходу, даже несмотря на то, что его мечта о "Барселоне" оказалась заблокирована.
По информации Daily Mail, одной из рассматриваемых "Арсеналом" альтернатив Альваресу был партнер Хулиана по сборной Аргентины в лице 29-летнего Мартинеса.
На прошлой неделе Габриэль Хайнце, аргентинский ассистент главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты, лично позвонил своему соотечественнику Мартинесу, но тот не пожелал уходить из "Интера".
Мартинес выступает за "Интер" с 2018 года, в течение этого времени забив 175 голов в 378 матчах и завоевав три титула Серии А.
От контракта Мартинеса остается еще три года, и "Интер" считает своего бомбардира неприкасаемым.
03.09.2026 11:00
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