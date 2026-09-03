Крупи будет целью "Арсенала" в январе
"Арсенал" рассмотрит возможность приобретения нападающего "Борнмута" Эли Жуниора Крупи в январе.
Этим летом "Арсенал" так и не смог обзавестись атакующим игроком топ-уровня, несмотря на интерес к Хулиану Альваресу, Винисиусу и Моргану Роджерсу.
С другой стороны, "Арсенал" сэкономил бюджет, который будет в распоряжении главного тренера Микеля Артеты в зимнее трансферное окно.
The Independent утверждает, что "Арсенал" попытается укрепить свою атаку в январе, и Винисиус "почти наверняка" будет одной из целей чемпионов Премьер-Лиги.
Несмотря на свой юный возраст, Крупи выглядит тем игроком, которому не потребуется много времени на адаптации в случае перехода в "Арсенал" посреди сезона, потому что 20-летний француз прекрасно освоился в Премьер-Лиге и забил 13 голов в своей первой полной кампании за "Борнмут".
03.09.2026 10:00
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родриго поправится будет как вариант еще.бабок не сильно много потратили ща мартинели за 60 отьедет
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Надеюсь парнишка порвёт кресты и всё-таки отскочит от никчёмного гейклуба.
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