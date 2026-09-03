Крупи будет целью "Арсенала" в январе

Эли Жуниор Крупи "Арсенал" рассмотрит возможность приобретения нападающего "Борнмута" Эли Жуниора Крупи в январе.

Этим летом "Арсенал" так и не смог обзавестись атакующим игроком топ-уровня, несмотря на интерес к Хулиану Альваресу, Винисиусу и Моргану Роджерсу.

С другой стороны, "Арсенал" сэкономил бюджет, который будет в распоряжении главного тренера Микеля Артеты в зимнее трансферное окно.

The Independent утверждает, что "Арсенал" попытается укрепить свою атаку в январе, и Винисиус "почти наверняка" будет одной из целей чемпионов Премьер-Лиги.

Несмотря на свой юный возраст, Крупи выглядит тем игроком, которому не потребуется много времени на адаптации в случае перехода в "Арсенал" посреди сезона, потому что 20-летний француз прекрасно освоился в Премьер-Лиге и забил 13 голов в своей первой полной кампании за "Борнмут".





Метки Арсенал, Борнмут, Крупи

Автор mihajlo   

Дата 03.09.2026 10:00

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  1. rumiplo 03.09.2026 10:05 # rumiplo
    родриго поправится будет как вариант еще.бабок не сильно много потратили ща мартинели за 60 отьедет

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  2. chelsea88 03.09.2026 10:04 # chelsea88
    Надеюсь парнишка порвёт кресты и всё-таки отскочит от никчёмного гейклуба.

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