Крупи будет целью "Арсенала" в январе

"Арсенал" рассмотрит возможность приобретения нападающего "Борнмута" Эли Жуниора Крупи в январе.

Этим летом "Арсенал" так и не смог обзавестись атакующим игроком топ-уровня, несмотря на интерес к Хулиану Альваресу, Винисиусу и Моргану Роджерсу.



С другой стороны, "Арсенал" сэкономил бюджет, который будет в распоряжении главного тренера Микеля Артеты в зимнее трансферное окно.



The Independent утверждает, что "Арсенал" попытается укрепить свою атаку в январе, и Винисиус "почти наверняка" будет одной из целей чемпионов Премьер-Лиги.



Несмотря на свой юный возраст, Крупи выглядит тем игроком, которому не потребуется много времени на адаптации в случае перехода в "Арсенал" посреди сезона, потому что 20-летний француз прекрасно освоился в Премьер-Лиге и забил 13 голов в своей первой полной кампании за "Борнмут".