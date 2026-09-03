"Астон Вилла" продала Бэйли в "Олимпиакос"

"Астон Вилла" объявила о продаже вингера Леона Бэйли в греческий "Олимпиакос".

Бэйли выступал за "Виллу" после своего перехода из "Байера" за 30 миллионов фунтов летом 2021, забив 23 гола и отдав 25 результативных передач в 163 матчах.



Особенно Бэйли удался сезон 2023/24, когда Леон забил 14 голов и помог "Вилле" квалифицироваться в Лигу Чемпионов.



Бэйли сыграл свою роль в победе "Виллы" в Лиге Европы в прошлом сезоне, первую половину которого он провел в "Роме" на правах аренды.



В "Олимпиакосе" Бэйли получил контракт до 2029 года. Трансфер 29-летнего игрока сборной Ямайки оценивается в 3.4 млн. фунтов.