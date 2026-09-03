"Юнайтед" отправил Чидо Оби в "Виллем II"

"Манчестер Юнайтед" отправил своего юного нападающего Чидо Оби до конца сезона в голландский "Виллем II".

Оби присоединился к "Юнайтед" в 2024 году из "Арсенала", в феврале 2025 дебютировав за первую команду "красных дьяволов".



Сейчас на счету Оби семь матчей за первую команду "Юнайтед", тогда как в 31 поединке прошлого сезона за команду "дьяволов" U-21 Чидо забил 15 голов.



В сезоне 2026/27 18-летний датчанин будет набираться опыта в Эредивизии, выступая за "Виллем II" на правах аренды.



Добавим, "Виллем II" не выиграл ни одного из трех своих первых матчей в новом сезоне голландского первенства.