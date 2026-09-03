"Ливерпуль" проявил интерес к Ламину Камара

"Ливерпуль" проявил интерес к полузащитнику "Монако" Ламину Камара, чей переход в "Челси" сорвался.

На исходе летнего трансферного окна "Челси" согласовал покупку Камара за 47 миллионов фунтов, однако в самый последний момент "Монако" отказался от сделки, чем привел "синих" в ярость.



С высокой вероятностью "Челси" вернется за Камара по окончании сезона, однако следующим летом у "синих" будет минимум один серьезный конкурент в борьбе за 22-летнего сенегальца.



По информации talkSPORT, "Ливерпуль" уже установил контакт с лагерем Камара и выразил заинтересованность в приобретении Ламина следующим летом.



"Ливерпуль" рассматривает Камара в качестве возможной замены для Алексиса Макаллистера, от контракта которого в конце сезона будет оставаться только 12 месяцев.



Если Макаллистер так и не прибавит относительно неудачного прошлого сезона, "Ливерпуль" предпочтет продать Алексиса вместо того, чтобы предлагать ему новую сделку.