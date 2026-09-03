Семь вещей, что мы узнали во 2-м туре

"Челси" и "Халл" продолжают побеждать, "Ньюкасл" неплохо себя чувствует при новом менеджере, а "Манчестер Юнайтед" берет первые очки в сезоне благодаря хладнокровию своего голкипера. Об этом и не только — в традиционных итогах тура в Премьер-Лиге.





Яйссле быстро адаптируется в "Ньюкасле"



Маттиас Яйссле рассмеялся, когда его спросили, чувствует ли он ответственность за развитие игроков, которые подписали контракты с клубом до него. "Задача тренера — выжать максимум из своих игроков", — ответил менеджер "Ньюкасла".



В преддверии субботнего матча все внимание было сосредоточено на летних трансферах и перестановках в составе, но Яйссле обеспечил победу над "Тоттенхэмом" благодаря обновленной игре тех, кого списали со счетов после неудачных сезонов. Йоан Висса возглавил атаку с невероятной энергией, Энтони Эланга хладнокровно воспользовался своим шансом, чтобы открыть счет. Также энергично сыграл Джо Уиллок, и даже критикуемый Ник Вольтемаде отдал результативную передачу.



Новые приобретения тоже впечатлили — особенно Нико Гонсалес со своим широким диапазоном передач, хотя многим еще предстоит адаптироваться. Но Яйссле показал, что может построить команду из имеющихся игроков, и это достижение делает победы еще слаще. Примечательно, что болельщики "Ньюкасла", похоже, уже сейчас очень довольны своим немецким тренером.



"Халл" продолжает играть, используя свои сильные стороны



Два матча, две победы, два "клин-шита": в чем секрет успеха "Халла"? У них эклектичный состав, который перед закрытием трансферного окна пополнился очередной порцией игроков.



Якирович сказал, что у него голова взорвалась от суматошной обстановки, и пошутил, что его новый трехлетний контракт до сих пор не подписан, потому что чернила в его офисе высохли из-за двузначного количества приобретений.



В субботу в Ковентри "Халл" нанес меньше ударов по воротам, чем команда Фрэнка Лэмпарда, и совершил меньше касаний в штрафной площади соперника, сделав 182 передачи против 501 у оппонента. Победный гол Лиама Миллара стал результатом великолепной контратаки, и "Халл", несомненно, играл, используя свои сильные стороны.



"Мы предпочитаем отдавать мяч сопернику и просто обороняться", — сказал нападающий "тигров" Олли Макберни. "Мы видели, как команды доминировали по владению мячом в Чемпионшипе, а затем приходили в Премьер-Лигу и пытались использовать тот же стиль, и это действительно очень сложно. Дело не только в красивой игре и миллионе передач".



Нестабильная ситуация в "Кристал Пэлас" ждет решающей недели



"Кристал Пэлас" находится в непростом положении. Даниэль Муньос ушел в "Ноттингем Форест", "Галатасарай" хочет заполучить Исмаилу Сарра, а Жан-Филипп Матета травмирован.



Сарр и Матета, ответственный за большую часть голов "Пэлас" в прошлом сезоне дуэт, пропустили матч с "Манчестер Сити", и их отсутствие сказалось на атаке. Эдди Нкетиа был расточителен, а Йорген Ларсен неэффективен.



Пьер Саж, проигравший два своих первых матча после того, как сменил Оливера Гласнера на посту главного тренера "Пэлас", показал потребность в усилении, что клуб попытался обеспечить перед закрытием трансферного окна. Аксель Дисаси должен изменить ситуацию, как только впишется в оборону, ослабленную уходом Максенса Лакруа, но начало сезона для "Пэлас" вызывает опасения.



Тактическая гибкость Фарке — главный козырь "Лидса"



Менеджеры Премьер-Лиги редко получают похвалу, когда дела идут хорошо, но в воскресенье днем ​​было уместно уделить должное внимание главному тренеру "Лидса" Даниэлю Фарке после того, как его команда продлила свою беспроигрышную серию.



Решение Фарке вернуться к схеме с пятью защитниками в ноябре прошлого года в матче против "Манчестер Сити" стало поворотным моментом в сезоне "Лидса" и в его собственном пребывании на тренерском мостике. Не будет преувеличением сказать, что Фарке в тот момент находился под огромным давлением, но его гибкость в конечном итоге спасла его от увольнения.



Он продемонстрировал эту тактическую гибкость и в воскресенье. "Лидс" был переигран "Брентфордом" в первом тайме, прежде чем Фарке перешел от схемы с пятью защитниками к схеме с четырьмя. Результатом стала гораздо более качественная игра во втором тайме, заслуженный ответный гол Доминика Калверт-Левина и очко, за которое "Лидс" вполне заслужил победу.



Успокаивающее влияние "Олд Траффорд"



На фоне ряда опасений насчет "Манчестер Юнайтед" один их игрок не вызывает сомнений, и это Сенне Ламменс. Вратарь сделал несколько важных сейвов в первом тайме матча против "Ипсвича", сохранив шансы своей команды в сложной ситуации.



Хладнокровный бельгиец оказывает успокаивающее влияние в эмоциональной обстановке, особенно в условиях паники в обороне. Когда Хулио Энсисо выходил один на один с вратарем, Ламменсу приходилось решать, когда и как далеко выйти, идеально выбирая дистанцию ​​и углы, чтобы отразить атаку парагвайского нападающего. Его передачи также были превосходны, инициируя быстрые атаки и демонстрируя динамизм, требуемый от современного вратаря.



На противоположной половине поля проявил свои лидерские качества Бруну Фернандеш, выдавший впечатляющий перформанс с хет-триком и голевой передачей. После провального матча с "Халлом" "Юнайтед" сумел справиться с неудачным началом матча с "Ипсвичем" и проявить себя в атаке, воспользовавшись влиянием "Олд Траффорд" — при Майкле Кэррике "красные дьяволы" дома играют превосходно и должны пользоваться этим козырем как можно дольше.



Ираола не мог нормально работать, пока не закрылся трансферный рынок



Оливер Гласнер заявил, что отметит закрытие трансферного окна кружкой пива в среду вечером. Андони Ираола, безусловно, соблазнился бы присоединиться к своему коллеге из "Ноттингем Форест", если бы не расстояние между ними.



Странность недавней трансферной стратегии "Ливерпуля" подчеркивается тем, что понятный ажиотаж, вызванный переходом Брэдли Барколя из "Пари Сен-Жермен" за 123 миллиона фунтов, компенсируется опасениями по поводу незаполненных пробелов в составе Ираолы — наиболее очевидными являются позиции правого вингера, правого защитника и центрального полузащитника.



Необходимость усиления на всех трех позициях была очевидна, поскольку "Ливерпулю" пришлось отыгрываться, чтобы добыть ничью 2:2 во втором матче Премьер-Лиги подряд.



"Мы не знаем, каким будет состав 2 сентября", — сказал Ираола, явно надеясь на подкрепление. "Я думаю, что любой анализ, который я могу сделать, будет проводиться тогда, когда я пойму, когда все закончится, и когда я узнаю, кто останется с нами на весь сезон или до января".



Алонсо игнорирует необходимость контролировать мяч



Под руководством Энцо Марески "Челси" отдавал приоритет контролю мяча, но при Хаби Алонсо команда стала играть на контратаках. В первых двух матчах Премьер-Лиги под руководством испанца "синие" владели мячом очень мало.



В предыдущей победе над "Фулхэмом" "Челси" владел мячом 38.1% времени, а в воскресной победе над "Брайтоном" — 25%, хотя Алонсо настаивает, что это не стратегия.



"Нужен контекст для данных", — сказал он после игры с "Брайтоном". "После 30 минут мы забили и сделали счет 3:0. Вероятно, после этого мы слишком много играли, ориентируясь на результат, вместо того, чтобы продолжать владеть инициативой. Но такого системного подхода нет, я не говорю, что сегодня нам нужно владеть мячом 60% или 20%".



Максим Загребин, специально для FAPL.ru