"Аякс" арендовал Адингра у "Сандерленда"

Вингер "Сандерленда" Симон Адингра был отправлен в аренду в голландский "Аякс".

В заключительный день летнего трансферного окна "Сандерленд" приобрел вингера Малика Фофана из "Лиона" за 31 миллион фунтов.



Это позволило "черным котам" отпустить Адингра в "Аякс" до конца сезона 2026/27. Клуб из Амстердама также получил опцию выкупа 24-летнего ивуарийца примерно за 14 млн. фунтов.



Адингра только прошлым летом перебрался в "Сандерленд" из "Брайтона", на на вторую половину сезона был арендован "Монако".