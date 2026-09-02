"Аякс" арендовал Адингра у "Сандерленда"
Вингер "Сандерленда" Симон Адингра был отправлен в аренду в голландский "Аякс".
В заключительный день летнего трансферного окна "Сандерленд" приобрел вингера Малика Фофана из "Лиона" за 31 миллион фунтов.
Это позволило "черным котам" отпустить Адингра в "Аякс" до конца сезона 2026/27. Клуб из Амстердама также получил опцию выкупа 24-летнего ивуарийца примерно за 14 млн. фунтов.
Адингра только прошлым летом перебрался в "Сандерленд" из "Брайтона", на на вторую половину сезона был арендован "Монако".
02.09.2026 23:00
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