"Аякс" арендовал Адингра у "Сандерленда"

Симон Адингра Вингер "Сандерленда" Симон Адингра был отправлен в аренду в голландский "Аякс".

В заключительный день летнего трансферного окна "Сандерленд" приобрел вингера Малика Фофана из "Лиона" за 31 миллион фунтов.

Это позволило "черным котам" отпустить Адингра в "Аякс" до конца сезона 2026/27. Клуб из Амстердама также получил опцию выкупа 24-летнего ивуарийца примерно за 14 млн. фунтов.

Адингра только прошлым летом перебрался в "Сандерленд" из "Брайтона", на на вторую половину сезона был арендован "Монако".





Метки Адингра, аренда, Аякс, Сандерленд, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 02.09.2026 23:00

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