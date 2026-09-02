"Трабзонспор" надеется купить Ришарлисона

Турецкий "Трабзонспор" надеется приобрести нападающего "Тоттенхэма" Ришарлисона.

Незадолго до закрытия летнего трансферного окна главный тренер "Тоттенхэма" Роберто Де Дзерби поведал, что Ришарлисон выразил желание покинуть клуб.



Ришарлисон был настроен вернуться в "Эвертон", откуда он и прибыл в "Тоттенхэм" по сделке стоимостью 60 миллионов фунтов четыре года назад.



"Эвертону" так и не удалось согласовать покупку Ришарлисона до дедлайна 2 сентября, однако 29-летний бразилец все еще может покинуть "Тоттенхэм", благо трансферное окно в Турции открыто до 4 сентября.



По информации журналиста Фабрицио Романо, "Тоттенхэм" уже отклонил предложения "Трабзонспора" в размере 15 и 20 млн. фунтов, но при этом заручился согласием самого игрока.



Sky Sports в свою очередь уверяет, что "Тоттенхэм" пока не выдвигал предложений Ришарлисону, но существуют ожидания, что это произойдет.