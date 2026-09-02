Энцо Фернандес: "Мареска — тренер топ-уровня"

Полузащитник "Манчестер Сити" Энцо Фернандес заявил, что для него будет "огромным удовольствием" снова работать с "тренером топ-уровня" Энцо Мареской.

В минувший вторник "Сити" приобрел Фернандеса у "Челси" за 125 миллионов фунтов. на "Этихад" 25-летний аргентинец воссоединился Мареской, с которым они выиграли Лигу Конференций и клубный Чемпионат Мира за время совместной работы на "Стэмфорд Бридж".



По словам Фернандеса, Мареска сыграл важную роль в его трансфере, оказывая давление на "Сити", и игрок благодарен итальянскому тренеру за это.



"Честно говоря, он тренер топ-уровня. Я работал с ним в моем прежнем клубе. То были невероятные моменты. Я научился столь многому у него".



"Он очень похож на латинских людей, он очень страстный. Поэтому работать с ним — одно удовольствие для меня".



"Я также благодарен, потому что он был очень важен в моем переходе сюда. Поэтому для меня огромная честь работать с ним и наслаждаться этим".



"Честно говоря, мы оба очень хотели, чтобы это случилось, потому что без него мне было бы непросто оказаться здесь сегодня".



"Но мне известно, что он тоже приложил большие усилия, разговаривал с клубом, и я благодарен ему за это".



"Это были длинные несколько дней, но в конце концов я здесь, и я очень рад присоединиться к этому клубу", — сообщил Фернандес официальному веб-сайту "Сити".