Шим Мхеука арендован "Селтиком"

Шим Мхеука Нападающий "Челси" Шим Мхеука заключил новый контракт до 2031 года, после чего отправился в аренду в шотландский Селтик" до конца сезона 2026/27.

Мхеука находится в системе "Челси" с 13 лет и за первую команду "синих" дебютировал в декабре 2024.

Сейчас на счету 18-летнего англичанина с зимбабвийскими корнями, девять официальных матчей за "Челси", и на "Стэмфорд Бридж" решили, что Шиму будет лучше набираться опыта на стороне.

Таким образом, "Селтик", начавший новый сезон шотландской Премьер-Лиги с трех побед подряд, становится первой арендой в карьере Мхеуки.





Метки аренда, Мхеука, Селтик, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.09.2026 18:00

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