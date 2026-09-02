Шим Мхеука арендован "Селтиком"

Нападающий "Челси" Шим Мхеука заключил новый контракт до 2031 года, после чего отправился в аренду в шотландский Селтик" до конца сезона 2026/27.

Мхеука находится в системе "Челси" с 13 лет и за первую команду "синих" дебютировал в декабре 2024.



Сейчас на счету 18-летнего англичанина с зимбабвийскими корнями, девять официальных матчей за "Челси", и на "Стэмфорд Бридж" решили, что Шиму будет лучше набираться опыта на стороне.



Таким образом, "Селтик", начавший новый сезон шотландской Премьер-Лиги с трех побед подряд, становится первой арендой в карьере Мхеуки.