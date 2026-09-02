"Фулхэм" укрепил оборону Аффенгрубером

"Фулхэм" завершил свою летнюю трансферную кампанию покупкой защитника испанского "Эльче" Давида Аффенгрубера.

25-летний Аффенгрубер, чей трансфер оценивается в 8.5 млн. фунтов, заключил с "Фулхэмом" контракт на четыре года, причем клубу принадлежит опция продления на 12 месяцев.



Поиграв на родине за "Лиферинг", "Ред Булл" и "Штурм", в августе 2024 игрок сборной Австрии перебрался в "Эльче", за который забил два гола и отдал четыре результативные передачи в 84 матчах.



"Это особенный день для меня и моей карьеры. Это большой следующий шаг для меня, я очень горжусь и рад быть здесь".



"Это был длинный, но очень особенный день. Такие возможности не возникают часто. Теперь я просто рад оказаться здесь, и я очень мотивирован начать", — сообщил Аффенгрубер.