"Челси" был готов заплатить 65 млн. фунтов за Гарнера

На исходе летнего трансферного окна "Челси" предпринял неудачную попытку приобрести полузащитника "Эвертона" Джеймса Гарнера.

Накануне у "Челси" сорвалась покупка полузащитника "Монако" Ламина Камара. Незадолго до дедлайна "синие" согласовали компенсацию за игрока в размере 47 миллионов фунтов, но в последний момент клуб Лиги 1 отказался от сделки, чем привел своих коллег из Лондона в ярость.



Пытаясь срочно восполнить потерю Энцо Фернандеса, проданного в "Манчестер Сити" за 125 млн. фунтов ранее днем, "Челси" сделал запрос насчет Гарнера.



По информации talkSPORT, "Челси" выразил готовность заплатить 65 млн. фунтов за Гарнера, однако трансферное окно закрылось, и "Эвертон" сохранил 25-летнего англичанина.



Гарнер, продукт академии "Манчестер Юнайтед", выступает за "Эвертон" с 2022 года и в данный момент является ключевым игроком команды Дэвида Мойеса.



Гарнер выходил в стартовом составе на каждый матч "Эвертона" в прошлом сезоне Премьер-Лиги, забив два гола и отдав семь результативных передач.