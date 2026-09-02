"Брайтон" приобрел Феми Азиза у "Миллуолла"

"Брайтон" объявил о приобретении вингера "Миллуолла" Феми Азиза за 15 миллионов фунтов.

"Брайтон" и "Миллуолл" не успели полностью оформить трансфер Азиза вовремя, но подали до дедлайна гарантийную расписку, поэтому официально переход Феми был подтвержден уже утром.



Азиз подписал с "Брайтоном" контракт на четыре года, увеличив количество летних приобретений "чаек" до 11, на которых было потрачено около 170 млн. фунтов.



Азиз выступал за "Миллуолл" после своего перехода из "Рединга" в августе 2024, в течение этого времени забив 15 голов и отдав 13 результативных передач в 77 матчах.



25-летний игрок сборной Нигерии очень ярко провел прошлый сезон, попав в символическую сборную Чемпионшипа и по версии Футбольной Лиги, и по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).