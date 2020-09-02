"Ипсвич" потратил 20 млн. фунтов на Флемминга
В заключительный день летнего трансферного окна новичок Премьер-Лиги "Ипсвич" потратил 20 миллионов фунтов на нападающего "Бернли" Зиона Флемминга.
Флемминг подписал с "Ипсвичем" контракт до 2030 года, став 12-м и одновременно заключительным новичком команды Гари О'Нила этим летом.
28-летний голландец забил 11 голов в прошлом сезоне Премьер-Лиги, чего, правда, "Бернли" оказалось недостаточно, чтобы избежать вылета в Чемпионшип.
Флемминг также успел трижды отличиться в четырех матчах за "Бернли" в новом сезоне.
Флемминг является продуктом академии "Аякса", также поиграв за "Зволле", НЕК, "Фортуну" и "Миллуолл", из которого Зиан прибыл в "Бернли" два года назад.
02.09.2026 12:00
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