"Ипсвич" потратил 20 млн. фунтов на Флемминга

В заключительный день летнего трансферного окна новичок Премьер-Лиги "Ипсвич" потратил 20 миллионов фунтов на нападающего "Бернли" Зиона Флемминга.

Флемминг подписал с "Ипсвичем" контракт до 2030 года, став 12-м и одновременно заключительным новичком команды Гари О'Нила этим летом.



28-летний голландец забил 11 голов в прошлом сезоне Премьер-Лиги, чего, правда, "Бернли" оказалось недостаточно, чтобы избежать вылета в Чемпионшип.



Флемминг также успел трижды отличиться в четырех матчах за "Бернли" в новом сезоне.



Флемминг является продуктом академии "Аякса", также поиграв за "Зволле", НЕК, "Фортуну" и "Миллуолл", из которого Зиан прибыл в "Бернли" два года назад.