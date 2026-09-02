"Халл" подписал шесть игроков в заключительный день летнего окна

Новичок Премьер-Лиги "Халл" совершил сразу шесть приобретений в заключительный день летнего трансферного окна.

Главным приобретением "Халла" перед трансферным дедлайном стал 23-летний полузащитник Тим Айрогбунам, перешедший из "Эвертона" за 22 миллиона фунтов, включая 9 млн. фунтов в виде бонусов.



19-летний нападающий "Ромы" Робиньо Ваз присоединился к "Халлу" на правах аренды с опцией выкупа за 25.7 млн. фунтов.



27-летний вингер Сорба Томас был приобретен у "Стоука" из Чемпионшипа за 10.5 млн. фунтов.



Также к "тиграм" прибыли 21-летний нападающий "Униона" Ильяс Анса, 22-летний правый защитник "Дженоа" Брук Нортон-Каффи и 19-летний полузащитник "Олимпиакоса" Христос Музакитис. Эти три трансфера оцениваются в 18, 12 и 13 млн. фунтов.



Таким образом, "Халл", вернувшийся в Премьер-Лигу после девяти лет перерыва и выигравший оба своих первых матча, подписал 18 новых игроков этим летом.