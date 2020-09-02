"Эвертону" не удалось арендовать Зиркзее

"Манчестер Юнайтед" отклонил предложение "Эвертона" насчет аренды нападающего Джошуа Зиркзее.

В заключительный день летнего трансферного окна "Эвертон" продал Бету в "Фиорентину" за 15.4 млн. фунтов, а нападающий "Монако" Фоларин Балоган провалил медобследование в мерсисайдском клубе.



"Эвертон" пытался найти выход из сложившейся ситуации, обратившись к "Юнайтед" насчет Зиркзее, переговоры по которому на исходе окна также вели "Ювентус" и "Фиорентина".



Как сообщает Sky Sports, "Эвертон" предложил "Юнайтед" 10 млн. фунтов за сезон аренды Зиркзее. Эта сумма включает в себя зарплату игрока и арендную плату.



Однако "Юнайтед" ответил отказом, чувствуя, что "Эвертон" обратился насчет 25-летнего голландца слишком поздно.



Впоследствии "Эвертон" смог договориться с "Монако" насчет Балогана на новых условиях, но в последний момент сам Фоларин решил не переходить к "ирискам".