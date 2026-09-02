Жезус пошел на значительное понижение зарплаты ради трансфера в "Барселону"

Габриэль Жезус Нападающий Габриэль Жезус рассказал, что отказался от значительной части своей зарплаты ради перехода из "Арсенала" в испанскую "Барселону".

Накануне "Барселона" подтвердила покупку Жезусау "Арсенала" за 8.6 млн. фунтов, заключив с игроком сборной Бразилии трехлетний контракт.

Жезус признается, что интерес "Барселоны" стал для него сюрпризом, однако экс-нападающий "Манчестер Сити" приложил большие усилия, чтобы присоединиться к команде Ханси Флика.

"Я пошел на значительное понижение зарплаты, но оказаться здесь — это мечта".

"Для того, чтобы трансфер состоялся, пришлось постараться не только мне — "Барса" тоже сыграла свою роль".

"Если бы вы спросили меня один месяц назад, я бы сказал, что этот переход маловероятен. Я не думал, что в 29 лет получу шанс перейти в "Барсу", — цитирует Жезуса ESPN.





Метки Арсенал, Барселона, Жезус

Автор mihajlo   

Дата 02.09.2026 09:00

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  1. abse 02.09.2026 09:03 # abse
    Превычнее видеть как арсенал отпускает своих игроков за бесценок, но этим летом какая то совершенно обратная ситуация случилась :)

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