Жезус пошел на значительное понижение зарплаты ради трансфера в "Барселону"

Нападающий Габриэль Жезус рассказал, что отказался от значительной части своей зарплаты ради перехода из "Арсенала" в испанскую "Барселону".

Накануне "Барселона" подтвердила покупку Жезусау "Арсенала" за 8.6 млн. фунтов, заключив с игроком сборной Бразилии трехлетний контракт.



Жезус признается, что интерес "Барселоны" стал для него сюрпризом, однако экс-нападающий "Манчестер Сити" приложил большие усилия, чтобы присоединиться к команде Ханси Флика.



"Я пошел на значительное понижение зарплаты, но оказаться здесь — это мечта".



"Для того, чтобы трансфер состоялся, пришлось постараться не только мне — "Барса" тоже сыграла свою роль".



"Если бы вы спросили меня один месяц назад, я бы сказал, что этот переход маловероятен. Я не думал, что в 29 лет получу шанс перейти в "Барсу", — цитирует Жезуса ESPN.