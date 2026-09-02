"Юнайтед" обращался насчет Аит-Нури

В заключительный день летнего трансферного окна "Манчестер Юнайтед" сделал запрос насчет защитника "Манчестер Сити" Райана Аит-Нури.

Одной из задач "Юнайтед" на летнее окно было приглашение нового левого защитника для конкуренции с Люком Шоу.



Как сообщает BBC, "красные дьяволы" сами отказались от вариантов вроде Алехандро Бальде из "Барселоны" и Хорхе Салинаса из "Расинга" и менее чем за 12 часов до дедлайна обратились к соседям из "Сити" насчет Аит-Нури.



"Юнайтед" был готов взять 25-летнего алжирца в аренду с обязательством по выкупу, однако "Сити" ответил отказом.



Аит-Нури представляет "Сити" после своего перехода из "Вулверхэмптона" за 31 миллион фунтов в июне 2025. В своем дебютном сезоне на "Этихад" Райан отметился лишь 12 выходами в стартовом составе, обычно проигрывая конкуренцию Йошко Гвардиолу и Нико О'Райли.



Так и не сумев обзавестись нужным игроком, "Юнайтед" не стал отпускать в аренду 19-летнего Харри Амасса, который, видимо, и будет страховать Шоу в этом сезоне.