"Лидс" подписал самого быстрого игрока Бундеслиги

Заключительным летним приобретением "Лидса" стал вингер немецкого "Айнтрахта" Жан-Маттео Баойя.

"Лидс" взял Баойя в аренду до конца сезона 2026/27 за 1.7 млн. фунтов, после чего сможет воспользоваться опцией выкупа за 24 млн. фунтов, включая 4.3 млн. фунтов.



21-летний француз с камерунскими корнями известен тем, что является самым быстрым игроком в истории Бундеслиги, развив мгновенную скорость в 37.16 км/ч против "Бохума" в марте 2025.



Баойя заменил в "Лидсе" Вильфреда Ньонто, который 1 сентября отправился в "Фиорентину" на правах аренды с опцией выкупа.



Баойя сыграл 78 официальных матчей за "Айнтрахт" после своего перехода из "Анже" в январе 2024, забив семь голов и отдав восемь результативных передач.