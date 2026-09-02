"Лидс" подписал самого быстрого игрока Бундеслиги

Жан-Маттео Баойя Заключительным летним приобретением "Лидса" стал вингер немецкого "Айнтрахта" Жан-Маттео Баойя.

"Лидс" взял Баойя в аренду до конца сезона 2026/27 за 1.7 млн. фунтов, после чего сможет воспользоваться опцией выкупа за 24 млн. фунтов, включая 4.3 млн. фунтов.

21-летний француз с камерунскими корнями известен тем, что является самым быстрым игроком в истории Бундеслиги, развив мгновенную скорость в 37.16 км/ч против "Бохума" в марте 2025.

Баойя заменил в "Лидсе" Вильфреда Ньонто, который 1 сентября отправился в "Фиорентину" на правах аренды с опцией выкупа.

Баойя сыграл 78 официальных матчей за "Айнтрахт" после своего перехода из "Анже" в январе 2024, забив семь голов и отдав восемь результативных передач.





Метки Айнтрахт, аренда, Баойя, Лидс, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 02.09.2026 06:00

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