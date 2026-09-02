"Пэлас" подписал Чилуэлла, Тимбера и Осорио

Перед самым закрытием летнего трансферного окно "Кристал Пэлас" укрепил свой состав защитником Беном Чилуэллом, полузащитником Квинтеном Тимбером и вингером Дарио Осорио.

Чилуэлл присоединился к "Пэлас" как свободный агент после того, как его контракт со "Страсбуром" истек в конце прошлого сезона.



Таким образом 29-летний англичанин вернулся в клуб, где он провел вторую половину сезона 2024/25 на правах аренды из "Челси" и стал обладателем Кубка Англии.



Квинтен Тимбер, брат-близнец защитника "Арсенала" Юрриена Тимбера, обошелся "Пэлас" в 20 миллионов евро (17.2 млн. фунтов) и подписал контракт до 2031 года.



25-летний голландец прибыл на "Селхерст Парк" из "Марселя", к которому он присоединился только в январе этого года из "Фейеноорда".



Наконец, Осорио прибыл в "Пэлас" на правах аренды из "Мидтьюлланда" с опцией выкупа за 30 млн. евро (25.7 млн. фунтов).



22-летний чилиец забил 25 голов и отдал 18 результативных передач в 121 матче за "Мидтьюлланд" после своего перехода в датский клуб летом 2023.