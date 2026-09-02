"Эвертон" приобрел Мэйтланд-Найлса

"Эвертон" объявил о приобретении правого защитника французского "Лиона" Эйнсли Мэйтланд-Найлса за 3 миллиона фунтов.

"Эвертон" все лето искал замену покинувшему клуб Шеймусу Колумену справа в обороне и на исходе летнего окна параллельно работал над двумя вариантами.



Как сообщает The Athletic, "Эвертон" также вел переговоры по Кенне Тете, который не попал в заявку "Фулхэма" на матч Премьер-Лиги против "Сандерленда" в минувшее воскресенье, но в итоге остановился на более бюджетном варианте с Мэйтланд-Найлсом.



29-летний Мэйтланд-Найлс, на счету которого пять матчей за сборную Англии, заключил с "Эвертоном" контракт до 2029 года.



Мэйтланд-Найлс является продуктом академии "Арсенала", также поиграв за "Ипсвич", "Вест Бромвич", "Рому" и "Саутгемптон". Три последних года Эйнсли провел в "Лионе", где принял участие в 119 матчах и совершил 22 результативных действия.



Добавим, Мэйтланд-Найлс, у которого оставался один год по контракту с "Лионом", также способен сыграть левого защитника и полузащитника.