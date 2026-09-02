Чема Андрес перешел в "Брайтон"

Перед закрытием летнего трансферного окна "Брайтон" успел приобрести полузащитника немецкого "Штутгарта" Чему Андреса.

Андрес, который является воспитанником "Реала", заключил с "Брайтоном" контракт до 2031 года. Трансфер Чемы оценивается в 15.5 млн. фунтов.



Андрес только прошлым летом перешел в "Штутгарт", за который сыграл 41 матч в сезоне 2025/26 с учетом всех соревнований.



По стилю игры 21-летнего испанца часто сравнивают с его соотечественником Родри, который этим летом перебрался из "Манчестер Сити" в "Барселону".