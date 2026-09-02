"Манчестер Сити" купил Энцо Фернандеса у "Челси" за 125 млн. фунтов

"Манчестер Сити" официально подтвердил приобретение полузащитника "Челси" Энцо Фернандеса за 125 миллионов фунтов.

Будущее Фернандеса в "Челси" оказалось под большим вопросом еще в концовке прошлого сезона, когда агент игрока Хавьер Пасторе поведал о тупике в переговорах о новом контракте, а сам Энцо принялся открыто флиртовать с "Реалом", за что даже был отстранен от участия в двух матчах "синих".



Пробудить интерес "Реала" Фернандесу так и не удалось, но 25-летний игрок сборной Аргентины все же обрел новый клуб благодаря тому, что бывший наставник "Челси" Энцо Мареска возглавил "Сити".



И хотя "Сити" просрочил установленный "Челси" дедлайн по приобретению Фернандеса за 120 млн. фунтов, позже два клуба все же смогли договориться, сойдясь на 125 млн. фунтов, что делает Энцо совместно самым дорогим приобретением в истории Премьер-Лиги — наравне с Александером Исаком, купленным "Ливерпулем" у "Ньюкасла" за эти же деньги год назад.



В итоге Фернандес заключил с "Сити" контракт до 2031 года и сможет дебютировать за "горожан" в матче Премьер-Лиги против "Ковентри" в ближайший уикенд.



"Манчестер Сити" — один из самых успешных клубов в Англии за последнее время. Каждый игрок хочет быть частью такого клуба, потому что каждый знает, как хорошо "Сити" управляется".



"Я не могу быть еще счастливее, оказавшись здесь, и я готов к испытанию, чтобы помочь "Сити" продолжить выигрывать трофеи. Этот клуб создан для достижения успеха".



"Если вы посмотрите на состав, то у "Сити" есть мастерство в каждой зоне. Я хочу учиться у своих новых партнеров по команде и стать более классным игроком", — сообщил Фернандес.



Добавим, Фернандес выступал за "Челси" после своего перехода из "Бенфики" за 107 млн. фунтов в январе 2022. Энцо забил 31 гол в 170 матчах и выиграл с "синими" Лигу Конференций и клубный Чемпионат Мира.



