"Эвертон" повторно арендовал Джека Грилиша

"Эвертон" подтвердил возвращение в клуб вингера "Манчестер Сити" Джека Грилиша на правах аренды.

Грилиш произвел хорошее впечатление в "Эвертоне" за время своей аренды в прошлом сезоне, который был досрочно завершен для Джека полученной в январе травмой стопы.



Сейчас Грилиш уже полностью здоров, даже успев отметиться двумя появлениями на замену за "Сити" в новом сезоне.



В "Сити" Грилиш уже не вернется, потому что контракт 30-летнего англичанина с "горожанами" истекает в конце сезона.



"Первые шесть месяцев здесь были идеальным временем, и затем я остался, пока был травмирован. Я смотрел все матчи "Эвертона" в предсезонный период и после начала сезона. Теперь я чувствую себя готовым идти вперед. Я готов начать тренироваться завтра и готовиться к матчам", — сообщил Грилиш.