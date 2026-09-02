"Эвертон" повторно арендовал Джека Грилиша
"Эвертон" подтвердил возвращение в клуб вингера "Манчестер Сити" Джека Грилиша на правах аренды.
Грилиш произвел хорошее впечатление в "Эвертоне" за время своей аренды в прошлом сезоне, который был досрочно завершен для Джека полученной в январе травмой стопы.
Сейчас Грилиш уже полностью здоров, даже успев отметиться двумя появлениями на замену за "Сити" в новом сезоне.
В "Сити" Грилиш уже не вернется, потому что контракт 30-летнего англичанина с "горожанами" истекает в конце сезона.
"Первые шесть месяцев здесь были идеальным временем, и затем я остался, пока был травмирован. Я смотрел все матчи "Эвертона" в предсезонный период и после начала сезона. Теперь я чувствую себя готовым идти вперед. Я готов начать тренироваться завтра и готовиться к матчам", — сообщил Грилиш.
02.09.2026 00:30
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