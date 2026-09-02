"Фулхэм" арендовал Хуго Ларссона

"Фулхэм" взял в аренду с последующим выкупом полузащитника немецкого "Айнтрахта" Хуго Ларссона.

По информации BBC, постоянный трансфер Ларссона следующим летом будет стоить "Фулхэму" 18.3 млн. фунтов.



Ларссон является воспитанником "Мальме", из которого он прибыл в "Айнтрахт" в 2023 году, став рекордной продажей в истории шведского первенства.



За три года в "Айнтрахте" 22-летний швед сыграл 119 матчей, забив 10 голов и отдав семь результативных передач.



Еще 3 млн. фунтов перед трансферным дедлайном "Фулхэм" потратил на 22-летнего полузащитника "Реала" Мануэля Анхеля.