"Тоттенхэм" взял Мудрика в аренду у "Челси"

Михаил Мудрик "Тоттенхэм" взял в аренду до конца сезона 2026/27 вингера "Челси" Михаила Мудрика.

Этим летом Спортивный арбитражный суд досрочно прекратил четырехлетнюю дисквалификацию, которой Мудрика наказала FA за допинг.

Обеспечить Мудрика регулярной игровой практикой вызывались многие клубы Премьер-Лиги и за ее пределами, однако Михаил и "Челси" выбрали для аренды "Тоттенхэм".

"Тоттенхэм" нацелился на Мудрика после того, как Коди Гакпо отверг интерес "шпор" и решил перейти в "Манчестер Сити", но туда его не отпустил "Ливерпуль".

В "Тоттенхэме" Мудрик воссоединился с главным тренером Роберто Де Дзерби, с которым 25-летнему игроку сборной Украины довелось поработать в "Шахтере".

Если верить BBC, "Тоттенхэм" получил опцию выкупа Мудрика в конце сезона за 75 миллионов фунтов.

Мудрик сыграл 73 официальных матча за "Челси" после своего перехода из "Шахтера" за 88.5 млн. фунтов в январе 2023, но последний из них случился еще в ноябре 2024, незадолго до обнаружения в организме Михаила следов мельдония.

Михаил Мудрик





Метки аренда, Мудрик, Тоттенхэм, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.09.2026 00:10

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