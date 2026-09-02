"Тоттенхэм" взял Мудрика в аренду у "Челси"

"Тоттенхэм" взял в аренду до конца сезона 2026/27 вингера "Челси" Михаила Мудрика.

Этим летом Спортивный арбитражный суд досрочно прекратил четырехлетнюю дисквалификацию, которой Мудрика наказала FA за допинг.



Обеспечить Мудрика регулярной игровой практикой вызывались многие клубы Премьер-Лиги и за ее пределами, однако Михаил и "Челси" выбрали для аренды "Тоттенхэм".



"Тоттенхэм" нацелился на Мудрика после того, как Коди Гакпо отверг интерес "шпор" и решил перейти в "Манчестер Сити", но туда его не отпустил "Ливерпуль".



В "Тоттенхэме" Мудрик воссоединился с главным тренером Роберто Де Дзерби, с которым 25-летнему игроку сборной Украины довелось поработать в "Шахтере".



Если верить BBC, "Тоттенхэм" получил опцию выкупа Мудрика в конце сезона за 75 миллионов фунтов.



Мудрик сыграл 73 официальных матча за "Челси" после своего перехода из "Шахтера" за 88.5 млн. фунтов в январе 2023, но последний из них случился еще в ноябре 2024, незадолго до обнаружения в организме Михаила следов мельдония.



