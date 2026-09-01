"Сити" приобрел Илимана Ндиайе за 65 млн. фунтов

"Манчестер Сити" подтвердил приобретение нападающего "Эвертона" Илимана Ндиайе.

Всего несколько дней назад переход Ндиайе стоимостью 60 миллионов фунтов согласовал "Тоттенхэм", но после того, как предложение "Сити" по Коди Гакпо было отклонено "Ливерпулем", "горожане" решили перехватить Илимана.



В итоге 26-летний игрок сборной Сенегала переходит в "Сити" за 65 млн. фунтов, заключив с "горожанами" контракт до 2031 года.



Ндиайе провел в "Эвертоне" два года, прибыв из "Марселя" за 15 млн. фунтов. В своих 73 матчах за "ирисок" Илиман забил 17 голов и отдал четыре результативные передачи, заслужив репутацию одного из лучших дриблеров в Премьер-Лиге.



"Я всю свою жизнь трудился ради такого рода возможности. "Сити" — один из лучших клубов в мире, и во время своего взросления я видел, что они выиграли все".



Написать свою главу в этой особенной истории — это возможность, которая возникает раз в жизни, и я настроен ухватиться за нее обеими руками".



"Мне не всегда было легко на протяжении моей карьеры, но я всегда верил, что смогу играть за команду, которая сражаться за главные награды, и теперь я здесь. Это приятное ощущение", — сообщил Ндиайе.



