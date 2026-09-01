"Челси" подтвердил, что Роберт Санчес арендован "Комо"
"Челси" подтвердил переход своего голкипера Роберта Санчеса в итальянский "Комо" на правах аренды.
Санчес сыграл 112 матчей за "Челси" после своего перехода из "Брайтона" в августе 2023. 112-м из них стала победа 2:3 над "Фулхэмом" в первом туре Премьер-Лиги, когда Роберт совершил две результативные ошибки.
"Челси" без промедления отреагировал на очередные ляпы Санчеса, пригласив на роль основного голкипера Эмилиано Мартинеса из "Астон Виллы" за 7.5 млн. фунтов.
И чтобы не лишиться регулярной игровой практики, Санчес отправился в "Комо". 27-летний испанец сможет выступить в Лиге Чемпионов с командой Сеска Фабрегаса.
01.09.2026 22:20
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