"Челси" подтвердил, что Роберт Санчес арендован "Комо"

"Челси" подтвердил переход своего голкипера Роберта Санчеса в итальянский "Комо" на правах аренды.

Санчес сыграл 112 матчей за "Челси" после своего перехода из "Брайтона" в августе 2023. 112-м из них стала победа 2:3 над "Фулхэмом" в первом туре Премьер-Лиги, когда Роберт совершил две результативные ошибки.



"Челси" без промедления отреагировал на очередные ляпы Санчеса, пригласив на роль основного голкипера Эмилиано Мартинеса из "Астон Виллы" за 7.5 млн. фунтов.



И чтобы не лишиться регулярной игровой практики, Санчес отправился в "Комо". 27-летний испанец сможет выступить в Лиге Чемпионов с командой Сеска Фабрегаса.