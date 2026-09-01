"Сандерленд" арендовал Дансо у "Тоттенхэма"
"Сандерленд" взял в аренду до конца сезона защитника "Тоттенхэма" Кевина Дансо.
Дансо прибыл в "Тоттенхэм" в феврале 2025 из "Ланса" — сперва на правах аренды, а затем был выкуплен за 21 миллион фунтов.
За полтора года в Лондоне Дансо сыграл 52 матча и забил один гол, однако в данный момент главный тренер "шпор" Роберто Де Дзерби не испытывает дефицита центральных защитников.
Поэтому Дансо было позволено перейти в "Сандерленд", который будет обязан выкупить 27-летнего австрийца за 22 млн. фунтов в конце сезона, если избежит вылета из Премьер-Лиги.
01.09.2026 22:10
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