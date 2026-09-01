Эссугу и Вашингтон сменили "Челси" на "Страсбур"

"Челси" отправил опорника Дариу Эссугу и атакующего полузащитника Дейвина Вашингтона во французский "Страсбур".

Эссугу сыграл только пять матчей за "Челси" после своего перехода из "Спортинга" за 18.5 млн. фунтов прошлым летом.



Свое развитие Эссугу продолжит в "Страсбуре", который взял 21-летнего португальца в аренду до конца сезона 2026/27.



А вот Вашингтон присоединился к "Страсбуру", родственному клубу "Челси", по постоянному трансферу и заключил контракт до 2031 года.



В августе 2023 Вашингтон обошелся "Челси" в 17.2 млн. фунтов, но с тех пор 21-летний бразилец сыграл лишь три официальных матча за клуб со "Стэмфорд Бридж".