"Арсенал" отправил Нванери в Дортмунд

"Арсенал" отправил вингера Итана Нванери в аренду в дортмундскую "Боруссию" до конца сезона 2026/27.

Нванери находится в системе "Арсенала" с восьмилетнего возраста, дебютировав за первую команду "канониров" в сентябре 2022.



Нванери совершил настоящий прорыв в сезоне 2024/25, когда сыграл 37 матчей за "Арсенал" во всех соревнованиях, однако развить этот успех Итан не смог.



Проведя первую половину прошлого сезона на скамейке запасных "Арсенала", на вторую половину 19-летний англичанин отправился в аренду в "Марсель", где сыграл только 11 матчей.



Аренда Нванери поможет "Боруссии" справиться с потерей своего новичка Янниса Константелиаса, который выбыл с тяжелой травмой.