"Арсенал" отправил Нванери в Дортмунд
"Арсенал" отправил вингера Итана Нванери в аренду в дортмундскую "Боруссию" до конца сезона 2026/27.
Нванери находится в системе "Арсенала" с восьмилетнего возраста, дебютировав за первую команду "канониров" в сентябре 2022.
Нванери совершил настоящий прорыв в сезоне 2024/25, когда сыграл 37 матчей за "Арсенал" во всех соревнованиях, однако развить этот успех Итан не смог.
Проведя первую половину прошлого сезона на скамейке запасных "Арсенала", на вторую половину 19-летний англичанин отправился в аренду в "Марсель", где сыграл только 11 матчей.
Аренда Нванери поможет "Боруссии" справиться с потерей своего новичка Янниса Константелиаса, который выбыл с тяжелой травмой.
01.09.2026 21:40
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