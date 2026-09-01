"Ливерпуль" приобрел Люкку Брюгмана

"Ливерпуль" объявил о приобретении голкипера бельгийского "Генка" Люкки Брюгмана за 30 миллионов фунтов.

Брюгман заключил с "Ливерпулем" шестилетний контракт, но на сезон 2026/27 останется в "Генке", уже на правах аренды.



Дебютировав за первую команду "Генка" в апреле 2026, в остатке прошлого сезона 18-летний бельгиец утвердился основным голкипером, начав в этой роли и новую кампанию.



На международном уровне Брюгман, чей рост составляет 2 метра, представляет юношескую сборную Бельгии U-19, где является капитаном.