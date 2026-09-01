Вольтемаде арендован "Ювентусом"

Нападающий "Ньюкасла" Ник Вольтемаде был арендован итальянским "Ювентусом".

"Ньюкасл" только год назад приобрел Вольтемаде у "Штутгарта" за 69 миллионов фунтов, пригласив Ника на место проданного в "Ливерпуль" Александера Исака.



В своих 53 матчах за "Ньюкасл" Вольтемаде забил 11 голов. Результативность Нико и качество его игры пошли на спад во второй половине прошлого сезона.



Ранее днем "Ньюкасл" приобрел Матиаса Фернандес-Пардо из "Лилля" за 51 млн. фунтов, и это позволило Вольтемаде отправиться в "Ювентус".



За сезон аренды 24-летнего игрока сборной Германии "Ювентус" заплатит "Ньюкаслу" 3.5 млн. фунтов.