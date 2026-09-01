"Эвертон" продал Бету в "Фиорентину"

"Эвертон" продал нападающего Бету в итальянскую "Фиорентину" за 15.4 млн. фунтов.

Летом 2023 "Эвертон" потратил 25.8 млн. фунтов на приглашение Бету из "Удинезе". С тех пор 28-летний португалец забил 25 голов в 113 матчах за "ирисок".



Один из голов Бету случился в последнем мерсисайдском дерби на "Гудисон Парк" — 2:2 против "Ливерпуля" в феврале 2025.



Теперь Бету возвращается в Италию и будет представлять "Фиорентину", а "Эвертон" взамен покупает нападающего "Монако" Фоларина Балогана.