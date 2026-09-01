"Ньюкасл" потратил 51 млн. фунтов на Фернандес-Пардо

"Ньюкасл" завершил приобретение вингера французского "Лилля" Матиаса Фернандес-Пардо за 51 миллион фунтов.

Фернандес-Пардо заключил с "Ньюкаслом" долгосрочный контракт и стал восьмым новичком "сорок" в это трансферное окно.



21-летний бельгиец, способный сыграть по всему фронту атаки, будет выступать за команду Маттиаса Яйссле под 20-м номером.



Фернандес-Пардо является продуктом академии "Лилля", в который он вернулся летом 2024 после того, как заявил о себе в "Генте".



В прошлом сезоне Фернандес-Пардо помог "Лиллю" занять третье место в Лиге 1, своей игрой заслужив место в заявке сборной Бельгии на Чемпионат Мира, где Матиас принял участие во всех трех матчах группового этапа.