Закрытие летнего трансферного окна-2026 — LIVE!

Трансферный дедлайн Предлагаем вашему вниманию текстовую трансляцию событий заключительного дня летнего трансферного окна 2026 года в английской Премьер-Лиге.

Сегодня в 23 часа по британскому времени (или 01:00 ночи по московскому) для клубов Премьер-Лиги закрывается возможность регистрировать новых игроков. Мы будем держать вас в курсе событий этого насыщенного для представителей высшего английского дивизиона дня.








Метки Премьер-Лига, трансляции, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2026 18:10

Количество просмотров Просмотров: 588

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  1. dembo 01.09.2026 18:18 # dembo
    Готовтесь. Императоры творят историю!!

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  2. hacdildo 01.09.2026 18:15 # hacdildo
    Я рад, что энцо покинул наш черножопый зоопарк. Мы не заслуживали такого игрока, так что все справедливо. Удачи ему в дальнейшем.

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  3. dembo 01.09.2026 18:11 # dembo
    Членцо Хернандес

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