Закрытие летнего трансферного окна-2026 — LIVE!

Предлагаем вашему вниманию текстовую трансляцию событий заключительного дня летнего трансферного окна 2026 года в английской Премьер-Лиге.

Сегодня в 23 часа по британскому времени (или 01:00 ночи по московскому) для клубов Премьер-Лиги закрывается возможность регистрировать новых игроков. Мы будем держать вас в курсе событий этого насыщенного для представителей высшего английского дивизиона дня.









