Закрытие летнего трансферного окна-2026 — LIVE!
Предлагаем вашему вниманию текстовую трансляцию событий заключительного дня летнего трансферного окна 2026 года в английской Премьер-Лиге.
Сегодня в 23 часа по британскому времени (или 01:00 ночи по московскому) для клубов Премьер-Лиги закрывается возможность регистрировать новых игроков. Мы будем держать вас в курсе событий этого насыщенного для представителей высшего английского дивизиона дня.
01.09.2026 18:10
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Готовтесь. Императоры творят историю!!
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Я рад, что энцо покинул наш черножопый зоопарк. Мы не заслуживали такого игрока, так что все справедливо. Удачи ему в дальнейшем.
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Членцо Хернандес
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