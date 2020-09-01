"Арсенал" выручил 7.7 млн. фунтов за Фабиу Виейра

Полузащитник "Арсенала" Фабиу Виейра вернулся в немецкий "Гамбург" по постоянному трансферу.

Именно в "Гамбурге" Виейра и провел прошлый сезон на правах аренды, сделав это весьма продуктивно. Фабиу забил семь голов и отдал пять результативных передач, чем помог клубу вернуться в Бундеслигу после семи лет отсутствия.



Повысившись в классе, "Гамбург" договорился с "Арсеналом" о приобретении 26-летнего португальца за 7.7 млн. фунтов.



Виейра сыграл 49 матчей за "Арсенал" во всех соревнованиях после своего перехода из "Порту" за 34 млн. фунтов летом 2022.



Виейра так и не смог раскрыться в "Арсенале" и, помимо "Гамбурга", также успел побывать в аренде в родном "Порту".