"Арсенал" выручил 7.7 млн. фунтов за Фабиу Виейра
Полузащитник "Арсенала" Фабиу Виейра вернулся в немецкий "Гамбург" по постоянному трансферу.
Именно в "Гамбурге" Виейра и провел прошлый сезон на правах аренды, сделав это весьма продуктивно. Фабиу забил семь голов и отдал пять результативных передач, чем помог клубу вернуться в Бундеслигу после семи лет отсутствия.
Повысившись в классе, "Гамбург" договорился с "Арсеналом" о приобретении 26-летнего португальца за 7.7 млн. фунтов.
Виейра сыграл 49 матчей за "Арсенал" во всех соревнованиях после своего перехода из "Порту" за 34 млн. фунтов летом 2022.
Виейра так и не смог раскрыться в "Арсенале" и, помимо "Гамбурга", также успел побывать в аренде в родном "Порту".
01.09.2026 17:45
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