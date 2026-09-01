"Арсенал" продал Жезуса в "Барселону"
"Арсенал" объявил о продаже нападающего Габриэля Жезуса в испанскую "Барселону" за 8.6 млн. фунтов.
Жезус выступал за "Арсенал" после своего перехода из "Манчестер Сити" в июле 2022 за 45 млн. фунтов.
В течение этого времени 29-летний бразилец забил 32 гола в 123 матчах за "Арсенал", выиграв с командой Микеля Артеты титул Премьер-Лиги в прошлом сезоне.
В январе 2025 Жезус получил травму крестообразных связок колена, а после возвращения в строй Габриэль обнаружил, что теперь является исключительно игроком ротации для "Арсенала".
Также "Арсенал" был вынужден учесть, что контракт Жезуса истекал следующим летом.
Добавим, в "Барселоне" Жезус получил контракт до 2029 года.
01.09.2026 17:30
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