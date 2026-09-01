"Астон Вилла" купила Харвуд-Беллиса за 30 млн. фунтов

"Астон Вилла" объявила о приобретении центрального защитника "Саутгемптона" Тейлора Харвуд-Беллиса.

Харвуд-Беллис обошелся "Вилле" в 30 миллионов фунтов, включая 5 млн. фунтов в виде бонусов, и поможет команде Унаи Эмери восполнить потерю Эзри Конса, который был продан в "Арсенал" за 55 млн. фунтов.



24-летний Харвуд-Беллис является продуктом академии "Манчестер Сити", у которого он и был куплен "Саутгемптоном" за 20 млн. фунтов в 2024 году после сезона аренды.



Харвуд-Беллис, зять легенды "Манчестер Юнайтед" Роя Кина, имеет на своем счету один матч за сборную Англии.