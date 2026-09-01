Аанор арендован "Пэлас", после чего будет куплен "Челси"

"Кристал Пэлас" объявил о переходе в клуб защитника итальянской "Аталанты" Онеста Аанора, который в конце сезона отправится в "Челси".

Таким образом, Аанор проведет сезон 2026/27 в "Пэлас" на правах аренды из "Аталанты", которая затем продаст Аанора в "Челси" за 40 миллионов фунтов.



Запланированная на следующее лето сделка по переходу Аанора в "Челси" уже полностью согласована и оформлена документально.



Данная схема потребовалась, потому что "Пэлас" уже взял у "Челси" защитника Акселя Дисаси в аренду на этот сезон, поэтому не смог бы арендовать еще и Аанора, если бы тот сразу был куплен "синими" у "Аталанты".



В прошлом сезоне, своем дебютном после перехода из "Дженоа", 18-летний итальянец сыграл 35 матчей за "Аталанту".



