Аанор арендован "Пэлас", после чего будет куплен "Челси"

Онест Аанор "Кристал Пэлас" объявил о переходе в клуб защитника итальянской "Аталанты" Онеста Аанора, который в конце сезона отправится в "Челси".

Таким образом, Аанор проведет сезон 2026/27 в "Пэлас" на правах аренды из "Аталанты", которая затем продаст Аанора в "Челси" за 40 миллионов фунтов.

Запланированная на следующее лето сделка по переходу Аанора в "Челси" уже полностью согласована и оформлена документально.

Данная схема потребовалась, потому что "Пэлас" уже взял у "Челси" защитника Акселя Дисаси в аренду на этот сезон, поэтому не смог бы арендовать еще и Аанора, если бы тот сразу был куплен "синими" у "Аталанты".

В прошлом сезоне, своем дебютном после перехода из "Дженоа", 18-летний итальянец сыграл 35 матчей за "Аталанту".

Онест Аанор





Метки Аанор, аренда, Аталанта, Кристал Пэлас, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2026 16:00

Количество просмотров Просмотров: 391

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  1. meshuggah 01.09.2026 16:39 # meshuggah
    Бизнес карси

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  2. narcot 01.09.2026 16:38 # narcot
    нейки закарэушы влох))

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  3. sherlock2025 01.09.2026 16:09 # sherlock2025
    Многоходовщики

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  4. gidro-met 01.09.2026 16:04 # gidro-met
    И Пэласу удружили и нам чувака к Аплочке надрессируют

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