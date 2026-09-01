"Монако" отклонил предложение "Челси" по Ламину Камара
"Монако" отклонил предложение "Челси" в 45 миллионов евро (38.5 млн. фунтов) о покупке полузащитника Ламина Камара.
В данный момент "Челси" договаривается о переходе в "Манчестер Сити" Энцо Фернандеса, на замену которому "синие" и присмотрели Камара.
И хотя предложение "Челси" в 38.5 млн. фунтов по Камара было отклонено "Монако", два клуба продолжают обсуждать трансфер 22-летнего игрока сборной Сенегала, сообщает The Athletic.
Со стороны "Челси" также существует интерес к Ману Коне, но "Рома" совершенно не желает продавать 25-летнего француза.
01.09.2026 15:00
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