"Монако" отклонил предложение "Челси" по Ламину Камара

"Монако" отклонил предложение "Челси" в 45 миллионов евро (38.5 млн. фунтов) о покупке полузащитника Ламина Камара.

В данный момент "Челси" договаривается о переходе в "Манчестер Сити" Энцо Фернандеса, на замену которому "синие" и присмотрели Камара.



И хотя предложение "Челси" в 38.5 млн. фунтов по Камара было отклонено "Монако", два клуба продолжают обсуждать трансфер 22-летнего игрока сборной Сенегала, сообщает The Athletic.



Со стороны "Челси" также существует интерес к Ману Коне, но "Рома" совершенно не желает продавать 25-летнего француза.