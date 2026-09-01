"Астон Вилла" купила Мбайе у ПСЖ

"Астон Вилла" объявила о приобретении вингера французского ПСЖ Ибраима Мбайе.

Мбайе, которого также хотел "Ливерпуль", обошелся "Вилле" в 55 миллионов евро (47 млн. фунтов). Выступать за команду Унаи Эмери Ибраим будет под 19-м номером.



18-летний Мбайе является продуктом академии ПСЖ, с которым он завоевал восемь трофеев, включая две Лиги Чемпионов.



В прошлом сезоне Мбайе забил три гола и отдал две результативные передачи в 31 матче за ПСЖ с учетом всех соревнований.



Мбайе принял участие во всех четырех матчах сборной Сенегала на Чемпионате Мира этим летом, хотя на юношеском уровне Ибраим представлял Францию.