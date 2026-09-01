"Астон Вилла" купила Мбайе у ПСЖ

Ибраим Мбайе "Астон Вилла" объявила о приобретении вингера французского ПСЖ Ибраима Мбайе.

Мбайе, которого также хотел "Ливерпуль", обошелся "Вилле" в 55 миллионов евро (47 млн. фунтов). Выступать за команду Унаи Эмери Ибраим будет под 19-м номером.

18-летний Мбайе является продуктом академии ПСЖ, с которым он завоевал восемь трофеев, включая две Лиги Чемпионов.

В прошлом сезоне Мбайе забил три гола и отдал две результативные передачи в 31 матче за ПСЖ с учетом всех соревнований.

Мбайе принял участие во всех четырех матчах сборной Сенегала на Чемпионате Мира этим летом, хотя на юношеском уровне Ибраим представлял Францию.





Метки Астон Вилла, Мбайе, ПСЖ, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2026 14:00

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  1. sausage 01.09.2026 15:01 # sausage
    Вилла молодых топчиков набирает: Манзамби, Мбайе. Если зайдут нормально, то за зону ЛЧ поборятся. Эмери хорош!

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