Кулусевски возобновил полноценные тренировки

Вингер "Тоттенхэма" Деян Кулусевски, целиком пропустивший прошлый сезон, вернулся к полноценным тренировкам в общей группе.

26-летний Кулусевски серьезно повредил свое колено в матче Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" 11 мая 2025 и три дня спустя перенес операцию.



В результате Кулусевски пропустил победный для "Тоттенхэма" финал Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед" и не сыграл ни минуты в прошлом сезоне, в марте перенеся небольшую хирургическую процедуру на проблемном колене.



Кулусевски не смог помочь сборной Швеции на Чемпионате Мира этим летом, продолжив работать над своим восстановлением.



И вот накануне Кулусевски объявил в социальной сети, что впервые за 477 дня тренировался со своими партнерами по "Тоттенхэму".



Добавим, недавно главный тренер "Тоттенхэма" Роберто Де Дзерби сказал, что надеется включить в заявку на Премьер-Лигу Кулусевски, который, по его словам, "прибавляет день за днем".