Артета заявил, что "Арсенал" будет активен в заключительный день летнего окна

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его клуб будет активен в заключительный день зимнего трансферного окна.

Согласно слухам, "Арсенал" все еще надеется заполучить нападающего "Атлетико" Хулиана Альвареса, несмотря на то, что трансферное окно закрывается через считанные часы.

После победы 0:1 над "Астон Виллой" в понедельник вечером Артета заявил, что теперь он вновь сосредоточен на трансферах.

"Я уже говорил, что мы пытаемся укрепить состав, и мы собираемся продолжить это делать до завтрашнего вечера".

"Я был отсоединен от внешнего мира на протяжении 24 часов, потому что думал, что моя энергия и концентрация должны быть на матче. Теперь я к этому вернусь".

"Мы знаем, что вам нужна действительно большая глубина состава, если вы сражаетесь на четырех фронтах в той манере, как это делаем мы. Поэтому мы постараемся", — цитирует Артету Sky Sports.





Метки Арсенал, Артета, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2026 11:00

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  1. chelsea88 01.09.2026 11:50 # chelsea88
    Старик венгре тоже также заднеприводным в уши ссал)
    А те верили)

    (ответить)

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