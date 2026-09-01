Артета заявил, что "Арсенал" будет активен в заключительный день летнего окна
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его клуб будет активен в заключительный день зимнего трансферного окна.
Согласно слухам, "Арсенал" все еще надеется заполучить нападающего "Атлетико" Хулиана Альвареса, несмотря на то, что трансферное окно закрывается через считанные часы.
После победы 0:1 над "Астон Виллой" в понедельник вечером Артета заявил, что теперь он вновь сосредоточен на трансферах.
"Я уже говорил, что мы пытаемся укрепить состав, и мы собираемся продолжить это делать до завтрашнего вечера".
"Я был отсоединен от внешнего мира на протяжении 24 часов, потому что думал, что моя энергия и концентрация должны быть на матче. Теперь я к этому вернусь".
"Мы знаем, что вам нужна действительно большая глубина состава, если вы сражаетесь на четырех фронтах в той манере, как это делаем мы. Поэтому мы постараемся", — цитирует Артету Sky Sports.
01.09.2026 11:00
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Старик венгре тоже также заднеприводным в уши ссал)
А те верили)
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