Артета заявил, что "Арсенал" будет активен в заключительный день летнего окна

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его клуб будет активен в заключительный день зимнего трансферного окна.

Согласно слухам, "Арсенал" все еще надеется заполучить нападающего "Атлетико" Хулиана Альвареса, несмотря на то, что трансферное окно закрывается через считанные часы.



После победы 0:1 над "Астон Виллой" в понедельник вечером Артета заявил, что теперь он вновь сосредоточен на трансферах.



"Я уже говорил, что мы пытаемся укрепить состав, и мы собираемся продолжить это делать до завтрашнего вечера".



"Я был отсоединен от внешнего мира на протяжении 24 часов, потому что думал, что моя энергия и концентрация должны быть на матче. Теперь я к этому вернусь".



"Мы знаем, что вам нужна действительно большая глубина состава, если вы сражаетесь на четырех фронтах в той манере, как это делаем мы. Поэтому мы постараемся", — цитирует Артету Sky Sports.