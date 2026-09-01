"Эвертон" договорился о возвращении Грилиша

"Эвертон" договорился с "Манчестер Сити" о возвращении вингера Джека Грилиша.

Этим летом интерес к Грилишу проявляли различные клубы, включая "Сандерленд", однако "Эвертон" всегда был приоритетным направлением для Джека.



И накануне вечером стало известно, что "Эвертону" удалось согласовать условия аренды Грилиша до конца сезона 2026/27. Как сообщает talkSPORT, "ириски" возьмут на себя 90 процентов зарплаты Джека.



Во вторник утром Грилиш пройдет медобследование в "Эвертоне", после чего начнет готовиться с командой Дэвида Мойеса к матчу Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" в ближайшее воскресенье.



Несмотря на то, что это будет только аренда, Грилиш уже не вернется в "Сити", потому что контракт Джека с "горожанами" истекает следующим летом.



Именно в "Эвертоне" Грилиш провел прошлый сезон на правах аренды, успев совершить восемь результативных действий в 22 матчах до полученной в январе травмы стопы.