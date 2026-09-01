"Форест" отправил Хатчинсона в "Милан"

"Ноттингем Форест" подтвердил переход вингера Омари Хатчинсона в итальянский "Милан" на правах аренды.

"Форест" только прошлым приобрел Хатчинсона у "Ипсвича" за 37.5 млн. фунтов. С тех пор Омари забил один гол и отдал восемь результативных передач в 41 матче за "лесников".



Новый главный тренер "Форест" Оливер Гласнер решил, что не нуждается в услугах Хатчинсона и позволил 22-летнему англичанину ямайского происхождения отправиться к Рубену Амориму в "Милан".



Арендное соглашение по Хатчинсону, который юниором побывал в "Челси" и "Арсенале", предусматривает опцию выкупа в конце сезона.



Играть за "Милан", который в этом сезоне выступит в Лиге Европы, Хатчинсон будет под 20-м номером.