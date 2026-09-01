"Форест" отправил Хатчинсона в "Милан"
"Ноттингем Форест" подтвердил переход вингера Омари Хатчинсона в итальянский "Милан" на правах аренды.
"Форест" только прошлым приобрел Хатчинсона у "Ипсвича" за 37.5 млн. фунтов. С тех пор Омари забил один гол и отдал восемь результативных передач в 41 матче за "лесников".
Новый главный тренер "Форест" Оливер Гласнер решил, что не нуждается в услугах Хатчинсона и позволил 22-летнему англичанину ямайского происхождения отправиться к Рубену Амориму в "Милан".
Арендное соглашение по Хатчинсону, который юниором побывал в "Челси" и "Арсенале", предусматривает опцию выкупа в конце сезона.
Играть за "Милан", который в этом сезоне выступит в Лиге Европы, Хатчинсон будет под 20-м номером.
01.09.2026 09:00
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Последние комментарии:
"перспективный", это статус за ним уже 4-ый сезон. Не знаю кто у него агент, но человек знающий свою работу раз его клиент без особых достижений уже успел побывать в Арсенале, Челси и Милане. А так же провернул 2 покупки в Ипсвич и Ноттингем. А сам игрок не сказать что прям новый Букайо Сака, нет, но тем не менее.
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