"Ливерпуль" отказался продать Ньони в "Форест" за 30 млн. фунтов

"Ливерпуль" отклонил предложение "Ноттингем Форест" о покупке полузащитника Трея Ньони.

"Форест" до сих пор в полной мере не оправился от потери Эллиота Андерсона, проданного в "Манчестер Сити" за 116 миллионов фунтов.



Пока "Форест" удалось заполучить в центр поля лишь Ксавера Шлагера, прибывшего на "Сити Граунд" в качестве свободного агента.



Как сообщает The Athletic, предложение "Форест" по Ньони составило 30 миллионов фунтов, включая 5 млн. фунтов, однако "Ливерпуль" ответил отказом и дал понять, что 19-летний англичанин не продается.



Этим летом "Ливерпуль" и так лишился Кертиса Джонса, который ушел в "Интер" за 30 млн. фунтов, поэтому "красные" просто не могут позволить себе отпустить и Ньони, которого главный тренер Андони Ираола планирует активнее привлекать к матчам первой команды.



"Ливерпуль" даже собирается обсудить с Ньони новый контракт, хотя свой действующий Трой заключил только прошлым летом.



Добавим, с момента перехода из академии "Лестера" три года назад Ньони сыграл 21 матч за "Ливерпуль", включая свое появление на замену против как раз "Форест" в минувшую субботу.