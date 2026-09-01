"Челси" согласился отпустить Тосина и Мудрика в "Тоттенхэм"

"Челси" согласился отпустить защитника Тосина Адарабиойо и вингера Михаила Мудрика в "Тоттенхэм".

По информации BBC, Тосин отправится в "Тоттенхэм" по постоянному трансферу стоимостью около 7 миллионов фунтов плюс бонусы.



28-летнему англичанину предстоит стать первым с 2009 года игроком, который напрямую перейдет из "Челси" в "Тоттенхэм" или наоборот.



В то же время Мудрик, нуждающийся в игровой практике после снятия дисквалификации за допинг, присоединится к "Тоттенхэму" на правах аренды с опцией выкупа за 75 млн. фунтов.



В "Тоттенхэме" 25-летний украинец воссоединится с главным тренером Роберто Де Дзерби, которого он знает по совместной работе в "Шахтере".



До своей дисквалификации, которая была досрочно прекращена Спортивным арбитражным судом этим летом, Мудрик сыграл 73 матча за "Челси", забив 10 голов.