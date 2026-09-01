Давид Датро Фофана покинул "Челси" насовсем

Нападающий Давид Датро Фофана окончательно покинул "Челси", присоединившись к швейцарскому "Серветту".

В январе 2023 "Челси" потратил 10 миллионов фунтов на приглашение Фофана из "Мольде", но с тех пор 23-летний ивуариец сыграл лишь три матча за "синих" в Премьер-Лиге.



Будучи игроком "Челси", Фофана успел побывать на правах аренды в "Унионе", "Бернли", "Гезтепе", "Карагюмрюке" и "Страсбуре".



"Серветт", с которым Фофана заключил контракт до 2030 года, становится уже 10-м клубом в карьере африканца.



Трансфер Фофана оценивается в 3.5 млн. евро (3 млн. фунтов), включая бонусы.